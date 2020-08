FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Covestro von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Kunststoffherstellers könnte im dritten Quartal die Konsenserwartungen deutlich übertreffen, wenn man die jüngsten Aussagen des Managements betrachte, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe zwar noch konjunkturelle Unsicherheiten, doch die Gewinnerwartungen wiesen nach oben./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / 06:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.