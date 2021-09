MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Papiere von Covestro auf ihre "Top Picks List" gesetzt. Das Votum für die Papiere des Kunststoffkonzerns lautet bei einem Kursziel von 75 Euro weiter "Buy". Eine Investorenkonferenz habe seine positive Meinung bestätigt, schrieb der Analyst Markus Mayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den operativen Ergebniskonsens (Ebitda) für das kommenden Jahr sieht er aktuell Spielraum von mindestens 14 Prozent./ag/la



