FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Covestro nach detaillierten Quartalszahlen von 60 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die hohe Volatilität des Gewinnprofils von Covestro sei kein neues Thema, sodass seine Prognosekürzungen für Marktbeobachter kaum eine Überraschung darstellen dürften, schrieb Analyst Tim Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein operatives Ergebnis (Ebitda) von rund 2 Milliarden Euro im Jahr 2023 hält er für machbar, selbst bei einer Nachfrageschwäche./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2022 / 06:42 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.