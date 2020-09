NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro nach einem Medienbericht über ein Interesse des Finanzinvestors Apollo Global Management auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Analystin Georgina Iwamoto wollte in einer am Freitag vorliegenden Studie kein Urteil über die Erfolgswahrscheinlichkeit für eine solche Transaktion fällen. Sie sieht den Kunststoffkonzern aber weiterhin als ein strategisch interessantes Übernahmeziel. Iwamoto erinnerte daran, dass Apollo 2007 mit einer Offerte für den Covestro-Branchenkollegen Huntsman abgeblitzt sei./gl/ajx



