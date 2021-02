HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen des Kunststoffkonzerns von 45 auf 58 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Dank einer eindrucksvollen Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2020 konnte der coronabedingte Einbruch des zweiten Quartals zu weiten Teilen wieder wettgemacht werden, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Somit hätten sich die Aussichten dafür, dass das Ergebnis 2021 voraussichtlich das Vor-Corona-Niveau u?bertrifft, wesentlich verbessert, zumal sich die Übernahme des Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials von DSM und weitere Kostensenkungen ebenfalls positiv auswirken sollten. Allerdings habe sich der Gegenwind von der Währungsseite zuletzt verstärkt./la/ck



