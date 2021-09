HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Covestro nach dem Kapitalmarkttag des Kunststoffherstellers von 59 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die vorgestellten Ziele und die zu ihrer Erreichung geplanten Maßnahmen seien an der Börse gut angekommen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern wolle sich nun stärker "auf die Kreislaufwirtschaft und den strukturell steigenden Bedarf an nachhaltigen Lösungen" ausrichten./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2021 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2021 / 11:55 / MESZ



