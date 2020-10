FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den Wert für die Aktie von Covestro von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Kunststoffkonzerns für das dritte Quartal seien besser als erwartet, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kernkapazitäten seien wieder voll ausgelastet, was zukünftige Preiserhöhungen erwarten lasse. Die jüngst angekündigte Akquisition von RTF im Geschäftsfeld CAS (Coatings, Adhesives, Specialties) sieht der Experte positiv./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 12:04 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 12:39 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.