FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Covestro von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Kunststoffkonzern habe die guten Eckdaten zum dritten Quartal bestätigt, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einem bestätigten Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) korrigierte er seine diesbezügliche Schätzung in diesem Jahr geringfügig nach unten. 2021 rechnet der Experte aber mit einer Verbesserung der operativen Marge (Ebitda)./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2020 / 13:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2020 / 14:22 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.