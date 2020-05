FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Covestro von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. In der Corona-Krise liege der Fokus des Managements verständlicherweise auf der Sicherung der Liquidität, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf die Halbierung der für 2019 geplanten Dividende./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 09:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / 10:35 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.