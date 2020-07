NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi nahm in einer am Montag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie in den Jahren 2020 und 2021 vor. Der Experte glaubt, dass die Überversorgung der Märkte in allen bedeutenden Geschäftsfeldern noch bis zu eineinhalb Jahre andauern wird./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2020 / 15:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2020 / 15:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.