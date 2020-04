ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Covestro von 44 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach dem Corona-Kursrutsch auf "Outperform" belassen. Zwar sei die aktuelle Lage an den Endmärkten eine große Herausforderung, doch stützten niedrige Kosten bei seinen wichtigsten drei Produkten die Ergebnisse des Kunststoffherstellers, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem verfüge Covestro über Möglichkeiten, Investitionen und Kosten zu senken. Der Experte kürzte gleichwohl seine Gewinnannahmen./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



