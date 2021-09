NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro auf "Underweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der bis 2024 avisierte operative Ergebniszuwachs gebe gleichwohl ein gutes Gefühl, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion auf die Signale von der Investorenkonferenz des Kunststoffkonzerns. Die wieder aufgenommenen Pläne für den Bau einer Großanlage für das Hartschaum-Vorprodukt MDI spreche zusammen mit anderen Investitionen für massiv steigende Ausgaben bis 2026. Die entscheidende Frage ist für Udeshi die Ergebnisentwicklung vom heutigen Preispeak zum Ziel für 2024./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 13:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 13:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.