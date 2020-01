ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Credit Suisse von 14,80 auf 15,70 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Jahresvergleich habe sich der Gewinn im vierten Quartal verdoppelt, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum Vorquartal sei er jedoch gesunken. Mit Blick auf die Marktentwicklung hält der Experte eine positive Überraschung bei den Bruttoerträgen für möglich. Risiken lägen jedoch im Investment Banking, das 2019 rote Zahlen geschrieben habe. Der Druck, in diesem Jahr bessere Ergebnisse abzuliefern, sei hoch./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2020 / 05:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



