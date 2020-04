ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Franken belassen. Bei den Einnahmen und den Kosten habe die Investmentbank etwas besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dem stünden allerdings einige einmalige Effekte und ein ungewisser Ausblick gegenüber./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2020 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.