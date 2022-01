ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,30 Franken belassen. Analyst Daniele Brupbacher beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem angeblich zweimaligen Verstoß des Verwaltungsrat-Chefs Antonio Horta-Osorio gegen Quarantäne-Auflagen. Der öffentliche Aufruhr in der Schweiz über den Sachverhalt sei groß, die Rufe gingen bis hin zu einem Rücktritt. Dies werfe Fragen auf hinsichtlich seiner Strategie des Wandels./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / 14:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2022 / 14:29 / GMT



