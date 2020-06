NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Credit Suisse (CS) von 9 auf 10 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Investmentbanking-Trends im zweiten Quartal seien stark, was sich allerdings auch rasch wieder ändern könne, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das neue Kursziel begründete sie mit widerstandsfähigeren Provisionsüberschüssen im Investmentbanking und lukrativeren Geschäften im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2020 / 17:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2020 / 00:15 / ET



