NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Credit Suisse nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Vor dem Hintergrund der Ertragsziele machten Investitionen der schweizerischen Bank in ihr Wachstum Sinn, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ob dies jedoch auch positiv auf das operative Ergebnis durchschlagen werde, bleibe abzuwarten./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 15:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 15:19 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.