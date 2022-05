NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,8 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein äußerte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zweifelnd zu Pressespekulationen über eine bevorstehende Kapitalerhöhung im Umfang von mehr als einer Milliarde Schweizer Franken. Mit dieser Summe, die lediglich 37 Basispunkte des harten Kernkapitals ausmache, würden keine Probleme gelöst, argumentierte er. Zudem gebe es keinerlei Grund für einen Verkauf des Asset-Managements. Der Experte sprach sich stattdessen für einen weiteren Umbau im Investmentbanking aus./tav/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2022 / 23:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.