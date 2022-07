NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 6,80 Franken belassen. Die Ergebnisse der Schweizer seien auf bereinigter Basis sehr schwach ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Von einem Großreinemachen könne aber auch nicht die Rede sein, so der Bankenexperte. Mit dem Umbau des Investmentbanking bewege man sich aber in die richtige Richtung./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 07:04 / BST



