ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH Plc von 3175 auf 2750 Pence gesenkt, die Einstufung nach dem Corona-Kursrutsch auf "Buy" belassen. Analyst Gregor Kuglitsch senkte in seiner am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Gewinnerwartungen für Baustoffkonzerne für 2020 und 2021 deutlich. Allerdings rechnet er für die Branche mit einer Erholung im kommenden Jahr, auch dank Infrastrukturausgaben durch staatliche Konjunkturprogramme. Bei CRH verwies der Experte zudem auf eine attraktive Aktienbewertung sowie auf den vergleichsweise großen Geschäftsanteil im US-Infrastrukturbereich./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



