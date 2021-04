NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für CRH vor den für Ende April erwarteten Umsatzahlen zum ersten Quartal von 45,80 auf 53,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Alles in allen dürften die Erlöskennziffern in nur geringem Maße das erhebliche Kurspotenzial der Aktien des irischen Baustoffherstellers demonstrieren, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So sei zu diesem frühen Zeitpunkt die Ankündigung weiterer Zukäufe oder Aktienrückkäufe eher unwahrscheinlich./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 16:31 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.