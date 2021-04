ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 3600 auf 3775 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei für den Baustoffkonzern üblicherweise nicht von großer Bedeutung, er beobachte aber einen besseren Trend in den entscheidenden Endmärkten, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2025 an./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 03:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2021 / 03:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.