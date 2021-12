FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für CRH von 43,50 auf 47,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anhaltend steigenden Energiepreise und Logistikkosten hätten ihn dazu veranlasst, seine kurzfristigen Annahmen zur Kosteninflation deutlich anzuheben, schrieb Analyst Luis Prieto in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe er auch seine Preisprognosen deutlich nach oben geschraubt./la/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



