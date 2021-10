ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Lars Kjellberg nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Bezug auf aktuelle Daten zum Baugeschäft in Europa im September. Trotz der aktuellen Lieferkettenprobleme stütze die hohe Zahl neuer Aufträge die Erholung auf der Nachfrageseite, lautete sein Fazit./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 20:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 20:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.