ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Bauaktivität in der Europäischen Union sei im März weiter gestiegen aber mit etwas weniger Schwung, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu Zementkonzernen. Sorgen wegen des Russland-Ukraine-Konflikts und des derzeit herrschenden Inflationsdrucks bedrohten aber die kurzfristigen Wachstumsaussichten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 16:47 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.