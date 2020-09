LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für CRH nach Zahlen von 31 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das erste Halbjahr des Zementherstellers und der Ausblick auf das dritte Quartal seien positiv ausgefallen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei im Sektorvergleich jedoch hoch, was das Potenzial begrenze./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2020 / 17:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.