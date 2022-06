NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Die Aktie des Ticketvermarkters habe zuletzt unter Nachrichten gelitten, dass der Streamingdienst Spotify künftig Liveereignisse übertragen wird, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei hiermit kein Angebot an Kartenverkäufen verbunden. Hierzu müsse Spotify weiterhin auf Partnerschaften zurückgreifen oder einen Anbieter übernehmen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 19:00 / ET



