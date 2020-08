FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für CTS Eventim von 36 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das zweite Quartal könnte den Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung des Veranstalters und Tickethändlers im Jahr 2020 markiert haben, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Großveranstaltungen seien in den meisten Ländern zwar noch bis Ende September bzw. Oktober 2020 verboten, Events mit mehreren hundert Besuchern fänden jedoch bereits wieder statt./mf/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 08:43 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2020 / 08:58 / MESZ



