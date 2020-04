MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für CTS Eventim nach zurückgezogenen Jahresprognosen auf "Sell" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die geplante gesetzlich Regelung des Bundestags wegen der Corona-Krise seien für den Ticketvermarkter zwar kurzfristig eine gute Nachricht, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verschafften der gesamten Branche etwas Luft. Allerdings dürfte auch das kommende Jahr noch einmal ein schweres werden. Denn viele Besucher von Veranstaltungen hätten ihre Tickets bereits bezahlt - und dürften bei später stattfindenden Events ihre Gutscheine parat haben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 07:00 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



