FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Daimler nach einem Gespräch mit dem Finanzvorstand des Autobauers von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 50 Euro angehoben. Analyst Tim Rokossa zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt von der Entwicklung der Barmittel und des Kostenmanagements. Die Marktreaktionen nach der jüngsten Investorenveranstaltung seien noch positiver gewesen als zuvor. Die Dynamik ziehe möglicherweise mit der Umstrukturierung und den Strategie-Ankündigungen im zweiten Halbjahr weiter an./ajx/edh



