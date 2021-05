FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Daimler vor dem Kapitalmarkttag der Nutzfahrzeugsparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Truck-Sparte stehe angesichts der geplanten Abspaltung nun im Rampenlicht und könne sich nicht mehr hinter den starken Mercedes-Zahlen verstecken, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management werde vor einer Neubewertung erst seine Strategie zur Steigerung der Profitabilität darlegen müssen, so der Experte. Zudem gehe es um die CO2-Pläne und eine Stabilisierung des Geschäfts im Fall von Endmarktschwankungen./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2021 / 05:49 / GMT



