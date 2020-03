HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 46 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Corona-Krise stelle die Autobauer und Zulieferer vor nie gekannte Probleme, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Werkschließungen über mehrere Wochen in zahlreichen Ländern dürften auf weitere Regionen ausgeweitet werden und Produktion sowie Absatz 2020 weltweit um 10 bis 20 Prozent einbrechen lassen. Daraus dürften verstärkt Übernahmen oder Fusionen in den kommenden Quartalen und Jahren resultieren./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 09:45 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 10:02 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.