HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Angesichts der geplanten Konzernaufspaltung und der bereits bekannten Eckdaten trete der nun vorgelegte Geschäftsbericht fast in den Hintergrund, wenngleich die Zahlen mit Blick auf die Pandemie erstaunlich gut ausgefallen seien, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2021 / 09:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2021 / 10:02 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.