LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Daimler vor den am 29. April erwarteten Quartalszahlen von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf aktuellen Aussagen zu Jahresprognosen liegen, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe seine "am wenigsten präferierte" unter den deutschen Autobauern, sie sei allerdings auch schon niedrig bewertet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 10:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2020 / 03:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.