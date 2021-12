NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Daimler vor der Abspaltung der Nutzfahrzeugesparte Daimler Truck auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Es sei noch nicht ganz klar, ob Daimler aktuell mit einem Konglomeratsabschlag gehandelt werde, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Jedenfalls habe Daimler Truck ambitionierte Profitabilitätsziele. Insgesamt habe die Abspaltung auch eher das Potenzial positiv zu überraschen als Mercedes, das schon nahe den zyklischen Margenhochs arbeite./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2021 / 19:25 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2021 / 19:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.