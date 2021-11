FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Daimler in ihre Auswahlliste "Equity Long Ideas" aufgenommen und die Empfehlung bei "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Durch die geplante Abspaltung der Truck-Sparte sei mit positiven Impulsen für den Aktienkurs des Autobauers zu rechnen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 08:59 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 09:06 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.