NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Die Corona-Pandemie und die Halbleiterknappheit hätten zu einer einer geringeren Autoproduktion geführt, was die Preise, den Fahrzeugmix und die Restwerte gestützt habe, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Dadurch seien Gewinne, Margen und Cashflows des ersten Halbjahres die höchsten in der Geschichte der Automobilindustrie gewesen. Dass der Finanzmarkt daran zweifelt, ob die Branche die Lektion der Preisgestaltung gelernt hat, halte er für eine übertrieben zynische und deprimierende Sichtweise auf die Industrie und deren Managementteams./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 20:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2021 / / UTC



