NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach einer Kapitalmarktveranstaltung der vor der Abspaltung stehenden Lkw-Sparte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Besondere Beachtung verdienten die Bestätigung der ehrgeizigen mittelfristigen Finanzziele sowie der detaillierte Plan, wie die der Konkurrenz hinterher hinkende Profitabilität von Mercedes Benz Trucks gesteigert werden könne, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2021 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2021 / 17:38 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.