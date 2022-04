NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck nach einer Veranstaltung in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Aufsichtsratsmitglieder hätten dort höhere durchschnittliche Verkaufspreise für selbstfahrende Lkw in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Himanshu Agarwal in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem wolle der Nutzfahrzeughersteller von großen Flotten auf dem US-Markt profitieren./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 09:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 09:24 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.