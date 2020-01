ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone auf "Buy" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Analyst Nik Oliver identifizierte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie drei wichtige Themen für den europäischen Konsumgütersektor in diesem Jahr: Die Qualität des Umsatzwachstums, die zunehmende Bedeutung des nachhaltigen Wirtschaftens und die auseinandergehende Margenentwicklung innerhalb der Branche. In puncto Profitabilität sollten sich Unternehmen aus der Nahrungsmittel-, Getränke- und Tabakindustrie 2020 besser entwickeln als im vergangenen Jahr, während Anbieter von Haushaltsgütern und Kosmetikprodukten in dieser Hinsicht enttäuschen dürften./la/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



