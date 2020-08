NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 70 auf 64 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe einen weiteren Vertrauensverlust und Ausverkauf der Aktie des Nahrungsmittelherstellers mit sich gebracht, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es seien mehr als nur ein paar zusätzliche Verbesserungen nötig. Er halte in Erwartung eines Wandels an seinem Anlageurteil fest. Zudem sollte das zweite Halbjahr - relativ gesehen - besser als das erste verlaufen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 15:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:00 / ET



