NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone anlässlich eines Aktionärsbriefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der neue Verwaltungsratspräsident Gilles Schnapp wolle unter anderem einen global respektierten Nachfolger für Emmanuel Faber an der Konzernspitze finden, der nicht aus dem eigenen Konzerngefüge stammt, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er werte die Aussagen insgesamt positiv./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 03:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 03:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.