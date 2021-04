Danone buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 70 auf 67 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf der Aktie lasteten Bedenken wegen der Margen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bestimmung eines neuen Vorstandsvorsitzenden könnte sich unterdessen als positiver Impulsgeber erweisen./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2021 / 16:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2021 / 20:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.