ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Unter der neuen Führung mache der Lebensmittelhersteller vieles richtig, doch die vor ihr liegenden Aufgaben sollten nicht unterschätzt werden, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Freitag vorliegenden Studie. So müsse Danone dem anhaltenden Verlust von Marktanteilen Einhalt gebieten, womöglich über Veränderungen im Unternehmensportfolio./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2022 / 02:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



