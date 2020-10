NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen und der Ankündigung strategischer Veränderungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das etwas schlechter als gedachte Abschneiden im dritten Quartal dürfte erst einmal von der Strategieanpassung überschattet werden, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Es sei allerdings nicht ganz klar, ob es sich lediglich um kleinere, kosmetische Anpassungen handeln werden oder um entscheidende Veränderungen./mis/gl



