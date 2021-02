NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Danone nach Zahlen von 63 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst James Edwardes Jones arbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie die Jahresresultate des Lebensmittelkonzerns in seine Schätzungen ein. Er sieht darin aber nur ein Zwischenupdate vor dem für Ende März angekündigten Kapitalmarkttag - mit weiteren erwarteten Details zum Erholungspfad und den mittelfristigen Aussichten./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2021 / 05:40 / ET



