NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das dritte Quartal sei erwartungsgemäß verlaufen und dies sei ermutigend, wenngleich die Zahlen schwach blieben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv werte er das neue Ziel eines beschleunigten Wachstums. Allerdings sollten Anleger sich in diesem Zusammenhang auf Umbaukosten und Risiken für die Gewinnmargen einstellten./tih/mis



