NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Deliveroo bei einem Kursziel von 420 Pence mit "Buy" aufgenommen. Der gesamte erreichbare Markt des britischen Online-Essenslieferdienstes sei noch nicht sonderlich durchdrungen, während die Daten rund um die potenziellen Konsumenten zugleich stark seien, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte Deliveroo kurzfristig erst einmal mehr Kapital verbrauchen als Barmittel einnehmen, doch von 2024 an sollte der Delivery-Hero-Konkurrent einen positiven freien Barmittelzufluss (FCF) erwirtschaften./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 02:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.