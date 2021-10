NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deliveroo von 393 auf 320 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die anstehenden Umsatzzahlen für das dritte Quartal dürften zeigen, dass sich bei dem Essenslieferdienst vieles verbessert habe, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des Wettbewerbsdrucks auf dem britischen Markt sei aber schwierig vorherzusagen, wann Deliveroo die operative Gewinnschwelle erreichen werde. Diebel traut dem Unternehmen dies für 2023 mit einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 122 Millionen Pfund zu./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 23:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 00:15 / BST



