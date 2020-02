FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Delivery Hero von 52 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl der Aktienkurs in der zweiten Jahreshälfte 2019 um fast 80 Prozent gestiegen sei, erscheine das Umsatzwachstum des Essenslieferanten immer noch unterbewertet, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von Woowa in Südkorea einbezogen, sehe das Papier sogar noch attraktiver aus./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2020 / 16:57 / GMT



